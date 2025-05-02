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Путин признался, что ни разу не пожалел о том, как сложилась его жизнь

Путин признался, что ни разу не пожалел о том, как сложилась его жизнь

Президент России Владимир Путин заявил, что за годы своего руководства страной ни разу не пожалел о том, как развивалась его жизнь, и никогда не задавался вопросом: «Зачем мне это?» Об этом он сообщил в  интервью журналисту Павлу Зарубину.

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