Путин признался, что ни разу не пожалел о том, как сложилась его жизнь

Президент России Владимир Путин заявил, что за годы своего руководства страной ни разу не пожалел о том, как развивалась его жизнь, и никогда не задавался вопросом: «Зачем мне это?» Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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