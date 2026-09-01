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Царьград

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"Укрэнерго": 188 поселков Сумщины обесточены из-за гроз и ветра

"Укрэнерго": 188 поселков Сумщины обесточены из-за гроз и ветра

188 населенных пунктов Сумской области Украины остались без света из-за гроз и сильного ветра, как сообщили в компании "Укрэнерго".

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