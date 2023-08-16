Эксперт Неволина пояснила, на какие лекарства с 1 сентября понадобятся рецепты

Yri Erhov у нас за неделю записываются на прием а теперь что бы получить рецепт на таблетки от головы или поноса и того более

Зоя Копань И где это у Вас "записываются к врачу" за неделю, Вы ещё шикарно живёте, у нас в Приморье за 14 дней, если конечно запишешься!