Уже с 1 сентября приобрести рецептурное лекарство в РФ можно будет только по назначению врача. Стоит напомнить, что основная задача рецептов – это контроль над оборотом сильно действующих препаратов.
Эксперт Неволина пояснила, на какие лекарства с 1 сентября понадобятся рецепты
Комментарии
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Yri Erhov
у нас за неделю записываются на прием а теперь что бы получить рецепт на таблетки от головы или поноса и того более
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12 час.
Зоя Копань
И где это у Вас "записываются к врачу" за неделю, Вы ещё шикарно живёте, у нас в Приморье за 14 дней, если конечно запишешься!
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12 час.
ВЛ
Валерий Логачев
Я перед новым годом приболел. Да еще другие проблемы прибавились. Пошел записываться. В селе, где всегда приходили на прием и попадали к врачу в тот же день, запись была 25 декабря на 15 января! С простудой! Уже выздоровев, пошел к врачу. Маразм.
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3 час.
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