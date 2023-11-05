Лавров заявил, что в интересах США дестабилизировать «все и вся»

За последние 50 лет США были заинтересованы в дестабилизации ситуации во всех регионах мира, заявил 5 ноября глава МИД России Сергей Лавров, его слова опубликованы в соцсетях журналиста «России 1» Павла Зарубина.
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