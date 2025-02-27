Снижение российского фондового рынка продолжилось второй день подряд

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) опустился на открытии утренней торговой сессии на 1,59 процента, до 3224,01 пункта, скорректировавшись к моменту написания материала до 3238,42 (минус 1,15 процента), свидетельствуют данные торгов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии