Снижение российского фондового рынка продолжилось второй день подряд

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Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) опустился на открытии утренней торговой сессии на 1,59 процента, до 3224,01 пункта, скорректировавшись к моменту написания материала до 3238,42 (минус 1,15 процента), свидетельствуют данные торгов.