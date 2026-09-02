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Московский комсомолец в Израиле

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В Атароте изъяли 55 тонн контрабандных молочных продуктов из ПА

В Атароте изъяли 55 тонн контрабандных молочных продуктов из ПА

В результате масштабной операции израильских ведомств предотвращено попадание на рынок десятков тонн нелегальных молочных и пищевых продуктов, что подчеркивает решимость властей защищать здоровье граждан накануне праздников Тишрей .

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