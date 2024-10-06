В Петербурге полиция задержала троих подростков из-за фейк-поста в Telegram

В Северной столице полицейские разобрались с «молодежной бандой мигрантов» меньше чем за сутки. СК РФ возбудил уголовное дело из-за поста в телеграм, участники которого оказались петербургскими приятелями, неподелившими девушку.
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