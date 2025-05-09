Сигнал для Орбана: Украина начала шпионскую войну с Венгрией

Венгерская военная разведка активизировала работу на территории Украины. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила пресс-служба СБУ, отчитавшаяся об очередных задержаниях в Закарпатской области.
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