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Регионы России

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ООН призывает отказаться от карты Меркатора в пользу более точных проекций

ООН призывает отказаться от карты Меркатора в пользу более точных проекций

Карта Меркатора была разработана фламандским картографом Герардом Меркатором в 1569 году для морской навигации.

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