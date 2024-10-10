18 сентября в Могилевском областном центре творчества состоялся областной праздник ´Вместе Мы - будущее страны´, посвященный Дню самоопределения БРПО, в котором приняли участие ребята пионерской дружины имени Аркадия Гайдара ГУО ´Телушская средняя школа Бобруйского района´, педагог-организатор Прокопенко Светлана Викторовна и председатель РС ОО БРП .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии