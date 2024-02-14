Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» объяснил решение главкома ВСУ Александра Сырского о переброске новых сил к Авдеевке чрезвычайной значимостью этого района.
Матвийчук: Падение Авдеевки приведет к падению обороны до Краматорска
Комментарии
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tsan tsan
Собрать бы штурмовую роту из экспертов, что на ТВ словоговорением занимаются, и отправить их на фронт. Всех бы победили и разгромили.
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22 час.
Traveller
"Вот возьмём Соледар (Артёмовск, Мариуполь...) и дальше аж до Львова!! Никаких вохможностеВ урагу нет укрепиться!!!" (с) Сколько уже таких "прогнозов" было
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21 час.
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