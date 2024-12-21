Зеленский развернул против Венгрии отвратительную кампанию и постоянно провоцирует Будапешт

Владимир Зеленский будет нести ответственность перед народом Украины, если не поддержит миротворческое предложение Венгрии о прекращении огня в период Рождества, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, прибывший в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.
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