Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Зеленский развернул против Венгрии отвратительную кампанию и постоянно провоцирует Будапешт

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Комментарии
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A
Air
Почему этот жидотеррорист до сих пор живой??? Неужели ни один нормальный человек на планете не может убить эту бешенную еврейскую крысу!!!
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5 час.

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