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Шикующий в Америке Никита Пресняков продолжает зарабатывать на россиянах миллионы

Шикующий в Америке Никита Пресняков продолжает зарабатывать на россиянах миллионы

После объявления частичной мобилизации Никита Пресняков сбежал из России. Внук Примадонны уже более года не появляется в РФ и обустраивает жизнь за океаном.

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