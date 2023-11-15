Шикующий в Америке Никита Пресняков продолжает зарабатывать на россиянах миллионы

После объявления частичной мобилизации Никита Пресняков сбежал из России. Внук Примадонны уже более года не появляется в РФ и обустраивает жизнь за океаном.
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