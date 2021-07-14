Легендарная "Катюша" отмечает 80-летие

wikipedia.org В донесениях вермахта ее называли "черная смерть" и "адская мясорубка". В документах Красной Армии она фигурировала под казенным названием "Гвардейский реактивный миномет БМ-13", но советские солдаты окрестили ее ласково – "Катюша".
wikipedia.org В донесениях вермахта ее называли "черная смерть" и "адская мясорубка". В документах Красной Армии она фигурировала под казенным названием "Гвардейский реактивный миномет БМ-13", но советские солдаты окрестили ее ласково – "Катюша".
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