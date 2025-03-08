Парк городского транспорта приведут в нормативное состояние — выделены субсидии

Минтранс выступил с инициативой продлить субсидии Минпромторга на закупку автобусов до 2030 года. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ.
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