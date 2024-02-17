Украинский беспилотник сбит под Курчатовом в Курской области

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Силы противовоздушной обороны утром в субботу, 17 февраля, сбили украинский беспилотник недалего от города Курчатов в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
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