НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

187 подписчиков

«Куда могут переехать Харьков, Днепр и Запорожье?» Киев готов к отопительному сезону лишь на 40%

«Куда могут переехать Харьков, Днепр и Запорожье?» Киев готов к отопительному сезону лишь на 40%

Ситуация с подготовкой Киева к зиме становится предметом все более тревожных заявлений. Бывший руководитель Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин оценил готовность столицы к отопительному сезону примерно в 40%.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым