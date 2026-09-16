«Куда могут переехать Харьков, Днепр и Запорожье?» Киев готов к отопительному сезону лишь на 40%

Ситуация с подготовкой Киева к зиме становится предметом все более тревожных заявлений. Бывший руководитель Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин оценил готовность столицы к отопительному сезону примерно в 40%.
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