День 29 декабря в истории

Международный день виолончели. Датой неофициального праздника музыкантов-виолончелистов и любителей музыки выбран день рождения выдающегося каталонского виолончелиста, дирижера, композитора и музыкального общественного деятеля Пабло Казальса (1876-1973).
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