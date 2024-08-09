Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС

Уведомление о ситуации на Курской АЭС послали Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) сотрудники постоянного представительства России при международных организациях в Вене, 9 августа сообщила пресс-служба постпредства на странице в соцсети Вконтакте.
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