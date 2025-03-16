Румыния отстранила еще одного ультраправого кандидата от повторных президентских выборов

Румыния запретила второму ультраправому кандидату участвовать в повторных президентских выборах. Исключение Дианы Шошоакэ последовало за снятием с гонки лидера Кэлина Джорджеску на фоне растущей напряженности вокруг результатов голосования.
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