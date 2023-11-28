«Угроза шторма»: стихия может затронуть 15 регионов России

По сообщению Максима Бедило, начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в 15 регионах России ожидается порывистый ветер со скоростью вплоть до 30 м/с.
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