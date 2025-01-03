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Анчелотти про 2:1 с «Валенсией»: «Победа справедливая. Винисиус не заслуживал удаления, подадим апелляцию»

«Мы думали, что это не красная карточка для Винисиуса, а две желтые (ему и вратарю – Sports). Но его удалили, команда смогла отреагировать на трудности – на незабитый пенальти и на незасчитанный гол.

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