Политика Сегодня

1 209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Кирпиченко
    Л.И. Брежнев в 76 лет ушёл из жизни, а тут только собираются поспорить за кресло президента США, один в 77 лет, друго...«Сражаемся за душ...
  • С С
    Бомонду пора определиться и отвечать за базар. По полной.В РФ просят лишит...

Клинцевич объяснил решение Франции блокировать передачу Украине цифровой карты Белоруссии

Клинцевич объяснил решение Франции блокировать передачу Украине цифровой карты Белоруссии

Париж прекрасно понимает, что сотрудничество с правящей на Украине военно-политической элитой может закончиться весьма плачевно, заявил экс-сенатор Франц Клинцевич.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх