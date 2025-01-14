Must read: 10 книг о железных дорогах. Что почитать про железные дороги в новогодние каникулы и рабочие будни

Выбрать 10 лучших книг всегда сложно. Непонятно, по каким критериям выбирать — тираж, доступность, научность, актуальность, лёгкость стиля? Предлагаем вашему вниманию топ-10 самых важных книг об экономических реформах на железных дорогах от XIX века до современности, выбранных по такому критерию: эти книги дают читателю не столько перечень фактов, сколько (и прежде всего) глубокое понимание экономических процессов, происходящих в истории железных дорог от XIX века и до современности.