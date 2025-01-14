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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Must read: 10 книг о железных дорогах. Что почитать про железные дороги в новогодние каникулы и рабочие будни

Must read: 10 книг о железных дорогах. Что почитать про железные дороги в новогодние каникулы и рабочие будни

Выбрать 10 лучших книг всегда сложно. Непонятно, по каким критериям выбирать — тираж, доступность, научность, актуальность, лёгкость стиля? Предлагаем вашему вниманию топ-10 самых важных книг об экономических реформах на железных дорогах от XIX века до современности, выбранных по такому критерию: эти книги дают читателю не столько перечень фактов, сколько (и прежде всего) глубокое понимание экономических процессов, происходящих в истории железных дорог от XIX века и до современности.

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