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Царьград

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Рамзан Кадыров: «Ахмат» уничтожил укрепления ВСУ на Сумском направлении

Рамзан Кадыров: «Ахмат» уничтожил укрепления ВСУ на Сумском направлении

Подразделение "Ахмат", под руководством Рамзана Кадырова, успешно уничтожило укрепления украинских войск на Сумском направлении в рамках Специальной военной операции, а российская армия нанесла удары в районе Кролевца и освободила Алексеевку.

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