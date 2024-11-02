Продукцию резидента столичной ОЭЗ использовали в ряде транспортных проектов РФ

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» Нанотехнологический центр композитов в этом году реализовал несколько крупных проектов в сфере транспортной инфраструктуры России, рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.