Царьград

1 713 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Щукина
    👍👍Рассекречены мало...
  • Наталья Середа
    Никто бесплатно не пойдет изучать язык.Знание языка это вопрос,который каждый мигрант должен решить до вьезда в стран...В Совбезе придума...
  • Ayrat Мухаметшин
    Пусть жрут, не жалко... Машинное масло "канолы" уже на ура идет...Сливочное масло х...

Польский солдат рассказал, что убивал мигрантов, проникших на территорию Польши

Польский солдат рассказал, что убивал мигрантов, проникших на территорию Польши

Эмиль Чечко, польский солдат, который в связи с несогласием с польской политикой, попросил политического убежища в Белоруссии, признался, что убивал мигрантов, проникших на территорию Польши, передаёт ТАСС со ссылкой на телеканал "Беларусь-1".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх