Польский солдат рассказал, что убивал мигрантов, проникших на территорию Польши

Эмиль Чечко, польский солдат, который в связи с несогласием с польской политикой, попросил политического убежища в Белоруссии, признался, что убивал мигрантов, проникших на территорию Польши, передаёт ТАСС со ссылкой на телеканал "Беларусь-1".