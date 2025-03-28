Российский сапер рассказал о найденных под Суджей старых списанных минах США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении разбросали под Суджей старые американские мины. О найденных в Курской области списанных минах США рассказал РИА Новости сапер подразделения «Барс-И» с позывным Сталин.
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