Трамп пообещал завершить украинский конфликт и предотвратить мировую войну

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.
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