Сегодня началось голосование в Европарламент. На этом фоне в утреннем эфире берлинского радио звучат новости «из Польши и стран Прибалтики, о русских танках, дронах и бомбах, которые вот-вот обрушатся на мирную Европу».
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