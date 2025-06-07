"Русских лучше не трогать" больше не работает: Американцы говорят об этом прямо. Как пояснил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв, до последних событий в Америке были убеждены в том, что русские - великие и ужасные и лучше их не трогать, потому что неизвестно, чем всё закончится.