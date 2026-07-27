🚰 В Симферополе ряд улиц останется без воды на сутки С 29 июля 15:00 ориентировочно и до 30 июля 15:00 ряд улиц останется без воды из-за работ на водоочистной станции, сообщили в предприятии «Воды Крыма».
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🚰 В Симферополе ряд улиц останется без воды на сутки С 29 июля 15:00 ориентировочно и до 30 июля 15:00 ряд улиц останется без воды из-за работ на водоочистной станции, сообщили в предприятии «Воды Крыма».