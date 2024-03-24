❗️Житель Крыма погиб в результате теракта в «Крокус сити холле» «Нахожусь на связи с семьей убитого террористами в Москве жителя Крыма.
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❗️Житель Крыма погиб в результате теракта в «Крокус сити холле» «Нахожусь на связи с семьей убитого террористами в Москве жителя Крыма.