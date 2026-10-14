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The Eurasia Daily news agency

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The Russian army has reached gas stations and oil depots in Western Ukraine

The Russian army has reached gas stations and oil depots in Western Ukraine

Retaliatory strikes by the Russian army reached gas stations and oil depots in Western Ukraine. Retaliatory strikes by the Russian army at gas stations and oil depots in Ukraine are reaching further and further to the west of the country.

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