Член конгресса: представителя США в НАТО уволили за отказ вешать портрет Трампа

Член Конгресса США Жасмин Крокетт, представляющая Демократическую партию, отметила у себя на странице соцсети, что недавнее увольнение вице-адмирала Шошаны Чатфилд, представителя США в военном комитете НАТО, стало результатом ее нежелания преклоняться перед Трампом и его министром обороны Хегсетом.