Член конгресса: представителя США в НАТО уволили за отказ вешать портрет Трампа

Член Конгресса США Жасмин Крокетт, представляющая Демократическую партию, отметила у себя на странице соцсети, что недавнее увольнение вице-адмирала Шошаны Чатфилд, представителя США в военном комитете НАТО, стало результатом ее нежелания преклоняться перед Трампом и его министром обороны Хегсетом.
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