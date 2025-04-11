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Закон, порядок, государство

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Корабли ВМФ России вышли в Индийский океан после участия в военно-морском учении «Индра Нэви-2025»

Корабли ВМФ России вышли в Индийский океан после участия в военно-морском учении «Индра Нэви-2025»

В течение трёх дней моряки отработали тактическое маневрирование в составе совместных строёв, совершенствовали навыки борьбы с БпЛА и безэкипажными катерами, провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

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