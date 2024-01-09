В Подольске после отключения тепла задержали замглавы городской администрации, против него завели уголовное дело

Также взяты под стражу начальник котельной и гендиректор Климовского специализированного патронного заводаВ городе Подольске Московской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и задержан заместитель главы администрации городского округа после массового отключения отопления.
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