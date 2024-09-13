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Аргументы и Факты

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Алаудинов: в атаке на Курскую область участвовали боевики «Азова»

Алаудинов: в атаке на Курскую область участвовали боевики «Азова»

Среди боевиков ВСУ, напавших на Курскую область, были боевики террористических организаций «Азов»* и «Айдар»*, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

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