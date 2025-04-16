Цирк как источник вдохновения: Росгосцирк рассказал о планах накануне профессионального праздника

Восемь из десяти россиян считают цирк частью культурного наследия, каждый пятый идет на представление за эмоциями и вдохновением, рассказали представители ВЦИОМ 15 апреля на пресс-конференции посвященной грядущему Всемирному дню цирка.
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