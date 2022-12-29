Миссия НАСА «Артемида I» завершилась в воскресенье, 11 декабря, показательным «приводнением» в Тихом океане.
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