Кто дешевле? Продуктовые дискаунтеры в битве за лучший «индекс бутерброда» Ирэн ОрлонскаяНедавнее расследование, проведенное журналистами издания «SHOT ПРОВЕРКА», охватило сразу три популярных продуктовых дискаунтера: «Доброцен», «Светофор» и «Чижик».
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