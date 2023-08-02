Петр Паринов

Бандеровцы - это бешеные собаки.... Бешенство не лечится, поэтому бешеных собак утилизируют, другого пути нет.... Бандеровских выродков утилизировать на фронте, другого пути нет, этих фашистов уже не перевоспитаешь.... Элиты Великобритании и США используют Украину как плацдарм для самоуничтожения славянского народа. Об этом РИА Новости рассказал экс-депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт.