Минувшей ночью российские дроны-камикадзе «Герань-2» продолжили уничтожать объекты портовой инфраструктуры двойного назначения в гаванях на Дунае.
В результате ночной атаки российских «Гераней» уничтожено крупное нефтехранилище в порту Измаил
Комментарии
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Петр Паринов
Бандеровцы - это бешеные собаки.... Бешенство не лечится, поэтому бешеных собак утилизируют, другого пути нет.... Бандеровских выродков утилизировать на фронте, другого пути нет, этих фашистов уже не перевоспитаешь.... Элиты Великобритании и США используют Украину как плацдарм для самоуничтожения славянского народа. Об этом РИА Новости рассказал экс-депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт.
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14 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Они сами выбрали свою судьбу.
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13 час.
Анастасия Гончарова
их всех надо утилизировать, свиная чума, уже не воспитать!
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12 час.
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