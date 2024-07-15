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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конор выиграл 2,2 млн евро, поставив на победы Испании и Аргентины на Евро-2024 и Кубке Америки

Конор Макгрегор выиграл крупную сумму, поставив на итоги Кубка Америки и Евро-2024. Ирландский боец поставил 83,5 тысячи евро на победу Испании на Евро-2024 с коэффициентом 12.

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