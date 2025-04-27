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Особенности новой цензуры в Телеграме

Особенности новой цензуры в Телеграме

Пишет официальный канала "Африканского корпуса" ВС РФ.Особенности новой цензуры в ТелеграмеНами было получено уведомление от Telegram следующего содержания:Здравствуйте,Мы получили формальное уведомление от Google в отношении контента, размещённого в Вашем канале @KorpusAfrica.

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