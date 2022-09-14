MeMo-Logic

139 подписчиков

Свежие комментарии

  • Henry Stenton
    Привет от американских изобретателеЙ!«Укусы страшно бо...
  • Ингерман Ланская
    неужели сантехником?Иван Ургант получ...
  • Владимир Моргунов
    А В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ ЭТИХ ГОЛУБЫХ ДЛЯ РОССИИ ????????? О КОМ ПЕЧАЛИТСЯ ДЕПУТАТ ГД ?????? ПРОИСХОДИТ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОЧИЩЕНИЕ...В Госдуме назвали...

Суд приостановил работу ресторана Моргенштерна "Кайф и точка"

Суд приостановил работу ресторана Моргенштерна "Кайф и точка"

В Тверском суде Москвы общество с ограниченной ответственностью "Кайф", соучредителем которого является рэпер Алишер Моргенштерн (находится в списке иноагентов Минюста РФ), было признано виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх