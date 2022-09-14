Суд приостановил работу ресторана Моргенштерна "Кайф и точка"

В Тверском суде Москвы общество с ограниченной ответственностью "Кайф", соучредителем которого является рэпер Алишер Моргенштерн (находится в списке иноагентов Минюста РФ), было признано виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм .
В Тверском суде Москвы общество с ограниченной ответственностью "Кайф", соучредителем которого является рэпер Алишер Моргенштерн (находится в списке иноагентов Минюста РФ), было признано виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм .
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