Бесплатная экскурсия по Ростокину начинается на месте бывшей усадьбы Леоново

Проект «Гуляем по Москве» 28 апреля приглашает на новую бесплатную экскурсию по району Ростокино. Об этом сообщила член ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов Москвы Лариса Миловидова, которая и проведет экскурсию.