РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Бесплатная экскурсия по Ростокину начинается на месте бывшей усадьбы Леоново

Проект «Гуляем по Москве» 28 апреля приглашает на новую бесплатную экскурсию по району Ростокино.  Об этом сообщила член ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов Москвы Лариса Миловидова, которая и проведет экскурсию.

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