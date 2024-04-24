Бесплатная экскурсия по Ростокину начинается на месте бывшей усадьбы Леоново

Проект «Гуляем по Москве» 28 апреля приглашает на новую бесплатную экскурсию по району Ростокино. Об этом сообщила член ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов Москвы Лариса Миловидова, которая и проведет экскурсию.
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