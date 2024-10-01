Стингу - 73 года. Как учитель словесности стал известным музыкантом?

Прозвище "Стинг" музыкант получил за то, что любил носить черные свитера в золотую полоску, которые делали его похожим на шмеля Музыканту Гордону Мэтью Томасу Самнеру, более известному в мире шоу-бизнеса как Стинг, 2 октября исполнилось 73 года.