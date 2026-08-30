«Алабуга» получит защиту: возводится оборонительный периметр от ракет и дронов

С 2024 года ВСУ несколько раз предпринимали попытки атаковать объекты в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане (Россия), где развёрнуто крупномасштабное производство беспилотников, включая «Герань-2».
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