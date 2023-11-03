В Киеве морально готовятся к неминуемому и ужасному поражению   

Окончание войны обернется для Украины медленным и ужасным осознанием неминуемого поражения. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский военный эксперт, в прошлом полковник СБУ Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».