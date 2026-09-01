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Царьград

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"Попали в непогоду": эксперт реконструировал вероятную гибель Усольцевых

"Попали в непогоду": эксперт реконструировал вероятную гибель Усольцевых

Глава семьи мог попасть в трудную ситуацию, а супруга и дочь остались рядом, не захотев его бросить.Пропавший вместе с семьёй в Кутурчинском Белогорье (Красноярский край) Сергей Усольцев мог получить травму или почувствовать себя плохо, упасть между крупными камней, а жена Ирина не смогла оставить его одного и погибла от переохлаждения, пытаясь помочь.

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